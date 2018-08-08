Минтранс предложил увеличить штраф за нарушения при переходе железнодорожных путей в 20 раз

Министерство транспорта РФ предложило увеличить штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте со 100 до 2 тыс. рублей.

«Проход по пешеходным переходам через железнодорожные пути при запрещающем сигнале светофора, а при отсутствии светофора — перед приближающимся железнодорожным подвижным составом, переход через железнодорожные пути в неустановленных местах, а также нахождение на железнодорожных путях, в том числе хождение по ним, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч рублей», — приводит «РИА Новости» текст поправок в Кодекс об административных нарушениях.

По мнению Минтранса, увеличение штрафа будет способствовать снижению количества несчастных случаев.

Ранее сообщалось, что в России появится железнодорожный лоукостер.