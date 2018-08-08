Андрей Назаров: «Мы — действующий победитель турнира, все будут настраиваться на нас по-особому»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров по прилету в Казахстан поделился мыслями о предстоящем турнире «Кубок президента Республики Казахстан».

— В первую очередь хочу поблагодарить ХК «Барыс» за приглашение. Мы не первый год приезжаем в Астану и принимаем участие в этом турнире, и всегда восхищаемся тем, как прекрасно здесь все организовано. Астана современный город, красотой которого все любуются. Там живут замечательные люди. Не сомневаюсь, и на этот раз турнир пройдет на высоком уровне.



Предстоящие игры рассматриваем как проверку своих сил на данном этапе. У нас, как и в любой команде, есть новички. Для них это хороший шанс показать свои возможности и способности в новом коллективе. До старта чемпионата еще есть время, и в этом плане итоги турнира для нашей дальнейшей работы будут очень полезными.



В то же время не забываем и о спортивной составляющей турнира. «Нефтехимик» — прошлогодний победитель Кубка президента Республики Казахстан. Прекрасно понимаем, что все команды на нас будут настраиваться по-особому, — цитирует специалиста сайт нижнекамцев.