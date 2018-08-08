МЧС предупредило татарстанцев о грозе и сильном ветре 8 и 9 августа

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре с 22.00 8 августа до 8.00 9 августа.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», местами на территории РТ ночью и утром ожидается ветер с кратковременными усилениями до 20 м/с и сильный дождь. Днем порывы ветра могут достигнуть 17 м/с, сообщает МЧС.

Напомним, что сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Временами по республике пройдут дожди, местами сильные. Максимальная температура днем составит от +18°С до +23°С.