Власти Ижевска предупредили о резком усилении ветра

Сегодня в Удмуртии ожидается усиление ветра. В ночь на 9 августа его скорость достигнет 15—17 м/с.

Власти Ижевска рекомендовали соблюдать меры предосторожности.

Согласно сообщению на сайте муниципалитета, 9 августа ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет дождь, вечером — умеренный дождь. Температура воздуха достигнет днем 16—18°С.

На следующий день также возможны кратковременные дожди. Сила ветра составит 9—14 м/с. Температура поднимется до 21—23°С.

11 августа в республике прогнозируются кратковременные дожди. Порывы ветра останутся той же силы, что и 10-го числа. Воздух прогреется до отметки 24—26°С.