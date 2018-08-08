Бывший министр спорта Пермского края предстанет перед судом

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра спорта Павла Ляха.

По данным следствия, в ноябре 2015 года обвиняемый подписал акт приемки объекта, где подтверждалось выполнение работ по госконтракту по замене покрытий футбольного поля и беговых дорожек городского стадиона «Динамо». При этом работы подрядчиком выполнены не в полном объеме, а стоимость работ по реконструкции стадиона была завышена на 13,8 млн рублей.

Добавим, что Лях обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело расследовалось следственными органами регионального УФСБ. В скором времени обвинительное заключение будет направлено в Ленинский районный суд, рассказали в прокуратуре.

Напомним, ранее экс-главу Минздрава Дагестана заключили под домашний арест.