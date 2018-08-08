«Уфа» в Кубке России может встретиться со своим бывшим тренером Игорем Колывановым

Состоялись матчи 1/64 финала Кубка России по футболу, по итогам которых определились оппоненты команд ФНЛ в 1/32 и сузился круг потенциальных соперников клубов РПЛ в 1/16.

Игры следующей стадии пройдут 22 августа, но еще до них намечена жеребьевка 1/16 финала. Она будет полуслепая: команды Премьер-лиги разбиты на четыре квартета в зависимости от мест, занятых в прошлом чемпионате.

Соперники для «Зенита», «Уфы», «Арсенала» и «Динамо»: победители пар «Торпедо» (Москва, тренер — экс-наставник «Уфы» Игорь Колыванов) — «Шинник», «Волгарь» — «Факел», «Челябинск» — «Нижний Новгород», «Зенит» (Иркутск) — «Благовещенск» / «Сахалин» (игра 11 августа).

Матчи 1/16 финала запланированы на 26—27 сентября. Представители элитного дивизиона проведут их в гостях.