Женская хоккейная команда «Агидель» сразится с мужчинами
С 20 по 24 августа состоится традиционный турнир «Кубок «Объединенной федерации хоккея Башкирии», сообщает пресс-служба федерации.
В турнире примут участие шесть команд. Главная особенность турнира в этом году — участие в хоккейных баталиях мужчин действующего чемпиона Женской хоккейной лиги команды «Агидель».
Полный состав участников турнира: «Агидель», ветераны ХК «Салават Юлаев», «Кировец» (Ночная хоккейная лига), «Сибком» (НХЛ), сборная НХЛ 18+, сборная Уфимской Любительской хоккейной лиги (УЛХЛ).
Матчи турнира пройдут на льду уфимского Дворца спорта на улице Рихарда Зорге.
Кубок «Объединенной федерации хоккея Башкирии» традиционно проводится на старте нового хоккейного сезона.
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