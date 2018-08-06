В России провайдерам могут запретить блокировать сайты по собственной инициативе

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предложил закрепить в России принцип сетевой нейтральности. Об этом говорится в проекте решения совета от 1 августа.

Нововведение предполагает запрет для провайдеров ограничивать по собственной инициативе доступ к каким-либо интернет-ресурсам. При этом провайдеры будут обязаны предоставлять трафик с любых ресурсов (онлайн-кинотеатров, социальных сетей и т. д.) без искусственного замедления или приоритета, пишет «Коммерсант».

Операторы связи считают, что это может негативно повлиять на их бизнес, лишив возможности дополнительных доходов за счет «маневров с тарифами».

Ранее экспертный совет при правительстве РФ раскритиковал проект приказа Роскомнадзора о новых правилах блокировки интернет-ресурсов.