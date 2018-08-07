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В Татарстане за браконьерство осужден Игорь Шувалов

22:18, 07.08.2018
В Татарстане за браконьерство осужден Игорь Шувалов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Заинском районе Татарстана за браконьерство осужден тезка первого вице-премьера России Игорь Шувалов. Его приговорили к полуторогодам условно, с испытательным сроком 1 год.

Суд признал Шувалова виновным в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в крупном размере. По данным прокуратуры, с января по февраль 2018 года мужчина срубил два дуба и три осины на территории лесного массива Болгарского участкового лесничества Государственного казенного учреждения «Заинское лесничество».

Причиненный лесному фонду ущерб составил более 94 тыс. рублей. Отмечается, что осужденный, как и первый вице-премьер РФ, родился в 1967 году.

Происшествия Татарстан
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