В Татарстане за браконьерство осужден Игорь Шувалов

В Заинском районе Татарстана за браконьерство осужден тезка первого вице-премьера России Игорь Шувалов. Его приговорили к полуторогодам условно, с испытательным сроком 1 год.



Суд признал Шувалова виновным в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в крупном размере. По данным прокуратуры, с января по февраль 2018 года мужчина срубил два дуба и три осины на территории лесного массива Болгарского участкового лесничества Государственного казенного учреждения «Заинское лесничество».

Причиненный лесному фонду ущерб составил более 94 тыс. рублей. Отмечается, что осужденный, как и первый вице-премьер РФ, родился в 1967 году.