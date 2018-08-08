Художник парков Disney нарисовал «Миядзакилэнд»

Художник и дизайнер тематических парков Disney Джон Рамирез изобразил аттракционы, основанные на аниме студии Ghibli и Хаяо Миядзаки.



Рамирез представил аттракционы по мотивам картин «Мой сосед Тоторо», «Рыбка Поньо на утесе», а также парады, посвященные картинам «Ведьмина служба доставки», и «Унесенные призраками», «Небесный замок Лапута» и другие, передает «Мир фантастики».

Отмечается, что в 2020 году студия Ghibli откроет тематический парк в Нагое, который будет основан на аниме «Мой сосед Тоторо». В основе сохранится лейтмотив мультфильма — уважение к природе.

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