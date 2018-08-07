«Юлаевец» Вячеслав Солодухин спас мужчину-эпилептика во время приступа

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин спас человека во время приступа эпилепсии. Это произошло в одном из торговых центров Уфы. Увидев, как мужчина упал в приступе, хоккеист оказал ему первую помощь.

«Трудно это назвать медицинской помощью. Я просто подбежал и попытался что-нибудь сделать. По всем признакам у человека был приступ эпилепсии. Раньше никогда с подобным не сталкивался, но примерно знал, что нужно разжать зубы и вытащить язык. Испугался ли я? Конечно, как без этого. Слава Богу, там вовремя появилась еще одна девушка. Она разбиралась лучше меня и четко знала, что нужно делать. Вот ей и нужно сказать спасибо», — рассказал Солодухин КП-Уфа.