В Белоруссии задержаны несколько журналистов tut.by по подозрению в краже новостей у агентства «БелТА»

В Белоруссии правоохранительные органы задержали главного редактора информационного портала tut.by Марину Золотову, а также журналистов Анну Калтыгину и Татьяну Коровенкову в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда».

По данным белорусского Следкома, подозреваемые в 2017—2018 годах несанкционированно получали информацию, собственником которой является «БелТА».

«У «БелТА» есть платная подписка на информационную ленту. Об этом знают все. Подписчики первыми получают новости, которых еще нет на сайте. Мы получили жалобы от подписчиков о том, что у них возникали проблемы с авторизацией. То есть кто-то использовал пароли, подключался к ленте и получал информацию нелегально. Я лишь хотела разобраться, поэтому написала заявление в милицию. Задержания — это уже поле действия правоохранительных органов. Я их не комментирую», — приводит слова гендиректора «БелТА» Ирины Акулович «Политика сегодня».