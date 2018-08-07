Оренбург накрыло песчаной бурей
Оренбург накрыло песчаной бурей. Сильный ветер бушует в районе городского газоперерабатывающего завода.
Как пишут очевидцы в соцсетях, ураган выбивает стекла и ломает деревья. После него на улицах остается желтый песок. На данный момент песчаная буря двигается в центр Оренбурга.
Стоит отметить, что о непогоде предупреждали в региональном МЧС.
Напомним, ранее в Перми во время сильного урагана опрокинуло остановку у перинатального центра.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым