Оренбург накрыло песчаной бурей

Оренбург накрыло песчаной бурей. Сильный ветер бушует в районе городского газоперерабатывающего завода.

Как пишут очевидцы в соцсетях, ураган выбивает стекла и ломает деревья. После него на улицах остается желтый песок. На данный момент песчаная буря двигается в центр Оренбурга.

Стоит отметить, что о непогоде предупреждали в региональном МЧС.

Напомним, ранее в Перми во время сильного урагана опрокинуло остановку у перинатального центра.