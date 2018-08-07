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Оренбург накрыло песчаной бурей

11:51, 07.08.2018
Оренбург накрыло песчаной бурей
Фото: pixabay.com

Оренбург накрыло песчаной бурей. Сильный ветер бушует в районе городского газоперерабатывающего завода.

Как пишут очевидцы в соцсетях, ураган выбивает стекла и ломает деревья. После него на улицах остается желтый песок. На данный момент песчаная буря двигается в центр Оренбурга.

Стоит отметить, что о непогоде предупреждали в региональном МЧС.

Напомним, ранее в Перми во время сильного урагана опрокинуло остановку у перинатального центра.

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