Яков Селезнев: «Зинэтула Билялетдинов очень многое дал мне в хоккее»

Экс-защитник «Ак Барса» Яков Селезнев рассказал о казанском этапе своей карьеры и работе с Зинэтулой Билялетдиновым.

«В 16 лет я попал в систему «Ак Барса» и долгое время играл за основой клуб в товарищеских турнирах. На протяжении пяти лет проходил предсезонные сборы с командой, но никогда не получалось закрепиться в основе и меня постоянно отравляли играть за фарм-клубы на правах аренды.

В первый год существования КХЛ мне удалось отыграть 34 матча за казанский клуб, затем перешел в «Амур». О Зинэтуле Билялетдинове вспоминаю постоянно, очень многое дал мне в хоккее, много подсказок профессиональных. Очень именитый тренер», — сказал Селезнев.

Отметим, что Селезнев родился в Елабуге и выступал за казанский клуб в сезоне 2007/08 годов. Этим летом он перешел в казахстанский «Арлан».