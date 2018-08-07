Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за сильного дождя с грозой и градом

Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение в республике в период с 22 часов 7 августа до 22 часов 8 августа из-за сильного дождя с грозой и градом.

По информации синоптиков, ночью и днем 8 августа на территории Республики Татарстан и в Казани местами ожидаются грозы, сильный дождь, град, сильный ветер порывами до 17 м/с, при грозе локально до 19—24 м/с.



Сегодня днем в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди с грозой. В отдельных районах возможен град. Максимальная температура воздуха по Татарстану составит от +23°С до +28°С.