Сегодня в Татарстане дожди и до +28

Во вторник, 6 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди с грозой.



В отдельных районах Татарстана возможен град. Ветер юго-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с.

Максимальная температура днем по Татарстану составит от +23°С до +28°С, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +23°С до +26°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +24°С до +27°С.