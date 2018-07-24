Керлингист Крушельницкий признает вину в употреблении допинга

Керлингист сборной России Александр Крушельницкий в рамках досудебного соглашения со Всемирной федерацией керлинга (WCF) признает вину в употреблении допинга на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Об этом заявил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.



«WCF предложила во внесудебном порядке подписать соглашение с федерацией и спортсменом о том, что мы признаем вину и соглашаемся на дисквалификацию сроком на два года. Мы проконсультировались с адвокатами и решили, что смысла упираться, наверное, нет. Доказательств у нас пока нет, а судебный процесс может растянуться на годы», — приводит «Р-Спорт» слова Свищева.

Отмечается, что срок дисквалификации спортсмена составит два года. При этом Федерация продолжит собственное расследование. По словам Свищева, если удастся доказать невиновность россиянина, есть шанс на возвращение олимпийской медали.

Ранее сообщалось, что ВФС потребует четырех лет дисквалификации для Крушельницкого, уличенного в употреблении мельдония. Напомним, что 22 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову бронзовых медалей на Олимпиаде в Пхенчхане в дабл-миксте.