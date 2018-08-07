В Перми экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет, следовавший из Москвы в Нижневартовск, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за ухудшения самочувствия пассажира.

Инцидент произошел в ночь на 7 августа. У мужчины был диагностирован диагноз «почечные колики» — его отправили в одну из пермских больниц, пишет РИА Новости. Стоит отметить, что на борту находились 130 пассажиров и шесть членов экипажа.

Напомним, ранее собака открыла багажный отсек самолета Boeing-737 из Санкт-Петербурга в момент его подлета к Москве.