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В Санкт-Петербурге из-за пожара в гостинице эвакуировали более 400 человек

05:41, 07.08.2018
В Санкт-Петербурге из-за пожара в гостинице эвакуировали более 400 человек
Фото: 78.mchs.gov.ru

Спасатели эвакуировали 411 человек из гостиницы в Санкт-Петербурге из-за пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Горение электрооборудования на площади 5 кв. метров произошло на минус втором этаже семиэтажного здания гостиницы. В 03.11 пожар был локализован. На данный момент сведения о пострадавших не поступали, рассказали в МЧС.

К ликвидации пожара от МЧС были привлечены семь единиц техники и 31 человек личного состава.

Происшествия
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