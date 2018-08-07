В Санкт-Петербурге из-за пожара в гостинице эвакуировали более 400 человек

Спасатели эвакуировали 411 человек из гостиницы в Санкт-Петербурге из-за пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Горение электрооборудования на площади 5 кв. метров произошло на минус втором этаже семиэтажного здания гостиницы. В 03.11 пожар был локализован. На данный момент сведения о пострадавших не поступали, рассказали в МЧС.

К ликвидации пожара от МЧС были привлечены семь единиц техники и 31 человек личного состава.