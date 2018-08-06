В России по решению ФАС отменят плату за входящие звонки в роуминге

Сотовые операторы «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), «МегаФон» и МТС в ближайшее время отменят плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге. Решение принимается под давлением Федеральной антимонопольной службы.



«ВымпелКом» отменит плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге с 20 августа передает РБК со ссылкой на источник. В «МегаФоне» отметили, что оператор начал обнулять плату за входящие вызовы во внутрисетевом роуминге.



«Стоимость входящих со всех регионов при поездках по России обнуляем для большинства абонентов до конца августа, для оставшейся части — в первой половине сентября», — пояснила представитель компании Юлия Дорохина.

В МТС заявили, что компания «провела все необходимые работы по подготовке и в ближайшее время отменит плату за входящие в поездках по стране».

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила рассмотрение дел по внутрисетевому роумингу в отношении операторов МТС, «Вымпелком», «Мегафон» до 28 декабря.