МИД РФ сообщил о принятии зеркальных мер в ответ на высылку дипломатов из Греции

Министерство иностранных дел России сообщило о принятии зеркальных мер в ответ на высылку из Греции российских дипломатических сотрудников и граждан.

«6 августа в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики в Российской Федерации А.Фриганас, где ему была вручена нота, информирующая о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в июле сего года в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что власти Греции вышлют из страны двух российских дипломатов. Также запретят въезд в страну еще двум сотрудникам дипведомства. Всех их обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Греции и подрыве национальной безопасности страны.