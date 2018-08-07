Возбуждено уголовное дело о хищениях в Противораковом фонде Татарстана

Следком Татарстана возбудил уголовное дело о мошенничестве в крупном размере и превышении должностных полномочий в сфере онкологической помощи. Как выяснило «Реальное время», силовики заинтересовались выводом средств из Противоракового фонда РТ имени Ильдара Раббаниева.

По версии следствия, в 2017 году врачи-участники курсов по маммопластике на базе Республиканского онкодиспансера перечисляли средства за учебу на счет ПФ РТ, откуда средства уходили аффилированным с руководством ПФ организациям и обналичивались, тогда как занятия проводили практикующие врачи самого онкодиспансера.

Подозреваемых в уголовном деле пока нет. В причастности подозревают пока неустановленных граждан и должностных лиц онкодиспансера. Напомним, весной в казанском Кремле была засвечена информация антикоррупционных проверок о госконтрактах на сумму более 500 млн рублей, полученных фирмами, аффилированными с бывшим главврачом РКОД РТ Рустемом Хасановым.

Подробности — в материале «Реального времени».