Хакеры разослали оскорбительные сообщения в Facebook от имени депутата Госдумы от Удмуртии

Неизвестные взломали аккаунт депутата Госдумы России от Удмуртии, члена фракции «Единая Россия» Валерия Бузилова в Facebook.

От его имени они оставляли оскорбительные комментарии на чужих страницах, в частности одного из кандидатов на пост главы Ижевска Сергея Альчикова, а также рассылали сообщения. При этом получатели комментариев от Бузилова грозились в соцсетях направить информацию в комитет Госдумы по этике.

Позднее на странице депутата появилось сообщение, что аккаунт был взломан.

«Друзья, ставлю вас в известность, что мой аккаунт был взломан, в результате чего произошла рассылка спама оскорбительного содержания», — сообщил Бузилов на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что доступ к аккаунту восстановлен. Также народный избранник заявил, что обратился в «соответствующие органы».

«Жаль, что некоторые пользователи сети смогли поверить, что я могу кого-то оскорбить в сети или любым другим способом», — написал депутат.

Валерий Бузилов на своей странице также принес извинения всем, кто пострадал от действий правонарушителей.