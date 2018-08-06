Новости общества

17:22 МСК
Новости раздела
Общество

Хакеры разослали оскорбительные сообщения в Facebook от имени депутата Госдумы от Удмуртии

16:22, 06.08.2018
Хакеры разослали оскорбительные сообщения в Facebook от имени депутата Госдумы от Удмуртии
Фото: facebook.com/valeriy.buzilov

Неизвестные взломали аккаунт депутата Госдумы России от Удмуртии, члена фракции «Единая Россия» Валерия Бузилова в Facebook.

От его имени они оставляли оскорбительные комментарии на чужих страницах, в частности одного из кандидатов на пост главы Ижевска Сергея Альчикова, а также рассылали сообщения. При этом получатели комментариев от Бузилова грозились в соцсетях направить информацию в комитет Госдумы по этике.

Позднее на странице депутата появилось сообщение, что аккаунт был взломан.

«Друзья, ставлю вас в известность, что мой аккаунт был взломан, в результате чего произошла рассылка спама оскорбительного содержания», — сообщил Бузилов на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что доступ к аккаунту восстановлен. Также народный избранник заявил, что обратился в «соответствующие органы».

«Жаль, что некоторые пользователи сети смогли поверить, что я могу кого-то оскорбить в сети или любым другим способом», — написал депутат.

Валерий Бузилов на своей странице также принес извинения всем, кто пострадал от действий правонарушителей.

Общество Удмуртия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты