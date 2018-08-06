В Самаре на содержание чиновников из бюджета потрачено 1,6 млрд рублей

На содержание самарских чиновников за первое полугодие 2018 года было потрачено более 1,6 млрд рублей.

Размер фактических затрат на оплату труда муниципальных служащих составил 267,3 млн рублей, работников муниципальных учреждений — 1443,2 млн рублей, рассказали в городской мэрии.

Кроме того, согласно данным департамента финансов и экономического развития, муниципальных служащих в городе насчитывается 1071 человек. Число работников муниципальных учреждений почти достигло 9780 человек.

Напомним, на содержание депутатов Заксобрания Пермского края потратят 615 млн рублей.