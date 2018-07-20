На содержание депутатов Заксобрания Пермского края потратят 615 млн рублей

На содержание Заксобрания Пермского края на 2019 год предусмотрено 615,4 млн рублей. Документ с бюджетной сметой расходов внесен на рассмотрение в краевой парламент.

Так, 2,9 млн рублей будут потрачены на зарплату председателя краевого парламента Валерия Сухих, 227,2 млн рублей заложено на зарплату помощников депутатов и аппарата, 34 млн рублей пойдут на зарплаты депутатов, пишет «ПроПермь».

Кроме того, 60 млн рублей планируется потратить на транспорт для депутатов, 31 млн рублей — на содержание имущества и 41,8 млн рублей — на освещение работы парламента в СМИ.

Документ с бюджетной сметой расходов депутаты должны рассмотреть в августе.

Напомним, Госдума РФ назвала размеры пенсии и зарплаты депутатов.