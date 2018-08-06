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Российская теннисистка Кузнецова победила на турнире в Вашингтоне

05:59, 06.08.2018

Россиянка Светлана Кузнецова обыграла Донну Векич из Хорватии в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне (призовой фонд — $250 тыс.).

Встреча продлилась 2 часа 33 минуты. Россиянка выиграла со счетом 4:6, 7:6 (9:7), 6:2, передаетТАСС.

Кузнецова занимает 128-е место в рейтинге WTA, Векич — 44-е. Ранее россиянка уже выигрывала турнир в Вашингтоне в 2014 году.

Добавим, что турнир в Вашингтоне входит в серию WTA International. Победитель получает 280 рейтинговых очков. В прошлом году турнир выиграла россиянка Екатерина Макарова.

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