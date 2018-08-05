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МИД России осудил попытку покушения на Мадуро

13:55, 05.08.2018
МИД России осудил попытку покушения на Мадуро
Фото: commons.wikimedia.org / Hugoshi

Министерство иностранных дел России осудило попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Решительно осуждаем попытку покушения на президента Боливарианской Республики Венесуэла, совершённую 4 августа сего года, в результате которой семь человек получили ранения. Считаем категорически неприемлемым использование террористических методов в качестве инструментов политической борьбы», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сегодня в Каракасе было совершено покушение на президента Николаса Мадуро при помощи беспилотников со взрывчаткой. Их обезвредили снайперы. Ответственность за попытку покушения взяла на себя подпольная группа «Фланелевые солдаты». Позже появилось видео момента покушения.

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