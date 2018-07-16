Во время ЧМ-2018 в России отразили 25 миллионов кибератак

За время чемпионата мира по футболу — 2018 спецслужбы пресекли около 25 млн кибератак и иных преступных воздействий на информационную инфраструктуру России, связанную с проведением турнира. Об этом заявил президент России Владимир Путин.



«Люди, приехавшие в нашу страну, действительно чувствовали себя в безопасности, могли спокойно и комфортно передвигаться между городами и по всей стране в целом, смотреть матчи любимых команд и на стадионах, и в фан-зонах. При этом законопослушные граждане, наши гости не сталкивались ни с излишними барьерами, ни с излишними ограничениями», — цитирует президента пресс-служба Кремля.



В рамках подготовки к ЧМ-2018 спецслужбы проверили более 2 млн человек, задействованных в строительстве и подготовке объектов, организации турнира, волонтеров, других категорий людей. Также более 400 проверок провели на 194 объектах инфраструктуры на предмет радиационной, химической, биологической, взрывоопасной ситуации.



Напомним, мундиаль проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем ЧМ-2018 стала сборная Франции. Она обыграла в финальном матче сборную Хорватии со счетом 4:2.