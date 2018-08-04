Сумма штрафов за нарушение правил и норм охраны труда в РТ с начала года превысила 10 млн рублей

Инспекция государственного строительного надзора и государственная инспекция труда с начала 2018 года провели в Татарстане 796 проверок. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 268 постановлений на общую сумму 10,1 млн рублей. Об этом сообщил на совещании в кабмине первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Отметим, по состоянию на 3 августа в республике введено 1,3 млн кв.м жилья, что составляет 55% от плана.

Ранее сообщалось, что в РТ по программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов на 2018 год выполнены работы на сумму свыше 1,5 млрд рублей, что составляет 24,79%.