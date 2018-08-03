В России стали чаще выявлять некачественные лекарства — Генпрокуратура

Генеральная прокуратура России зафиксировала рост числа фактов выявления в России некачественных или поддельных лекарственных препаратов.



«Если два года назад мы говорили о проблеме необоснованного завышения цен на лекарства, то в последнее время чаще всего стали выявлять нарушения, связанные с оборотом фальсифицированных, недоброкачественных препаратов», — приводит ТАСС слова первого заместителя генпрокурора РФ Александра Буксмана.

Отмечается, что вопрос требует внимания прокуроров. При этом особого подхода требуют организации, предлагающие препараты по заниженным ценам.

Ранее в Минздраве РФ отметили, что количество недоброкачественных лекарственных препаратов снизилось в России с 2013 года почти в два раза.