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В России в два раза сократилось число недоброкачественных лекарств

13:38, 03.07.2018
В России в два раза сократилось число недоброкачественных лекарств
Фото: kremlin.ru

Количество недоброкачественных лекарственных препаратов снизилось в России почти в два раза с 2013 года. Об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По ее словам, за этот период число проводимых экспертиз качества лекарственных средств выросло более чем в два раза, передает «РИА Новости».

Министр подчеркнула, что после введения в 2016 году выборочного контроля качества лекарственных средств стала доступна объективная информация о препаратах, поступающих в обращение.

Напомним, что Росздравнадзор в 2017 году зафиксировал снижение количества некачественных медикаментов в два раза по сравнению с предыдущим годом.

ОбществоМедицина
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