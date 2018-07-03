В России в два раза сократилось число недоброкачественных лекарств

Количество недоброкачественных лекарственных препаратов снизилось в России почти в два раза с 2013 года. Об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.



По ее словам, за этот период число проводимых экспертиз качества лекарственных средств выросло более чем в два раза, передает «РИА Новости».



Министр подчеркнула, что после введения в 2016 году выборочного контроля качества лекарственных средств стала доступна объективная информация о препаратах, поступающих в обращение.



Напомним, что Росздравнадзор в 2017 году зафиксировал снижение количества некачественных медикаментов в два раза по сравнению с предыдущим годом.