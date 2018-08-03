В Казани мужчину осудят за незаконные приобретение и сбыт шпионского устройства

Прокуратура Вахитовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении казанца за незаконные приобретение и сбыт шпионского устройства.



По версии следствия, не позднее 24 мая 2018 года фигурант дела, используя персональный компьютер заказал на одном из сайтов в интернете «специальное техническое средство, предназначенное для негласного получения информации посредством аудио-, фото- и видеофиксации», говорится в сообщении прокуратуры РТ.

Отмечается, что устройство было закамуфлировано под бытовой предмет — пульт дистанционного управления (брелок) автомобильной сигнализации. Получив посылку, мужчина разместил в интернете объявление о продаже устройства за 600 рублей.

Вину мужчина полностью признал. Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд.

Ранее прокуратура Набережных Челнов потребовала возобновить уголовное дело в отношении экс-руководителя исполкома Фархада Латыпова по «делу Алексея Миронова» о незаконной передаче в аренду земельных участков. Ранее дело прекратили за деятельным раскаянием чиновника.