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В Казани мужчину осудят за незаконные приобретение и сбыт шпионского устройства

19:58, 03.08.2018
В Казани мужчину осудят за незаконные приобретение и сбыт шпионского устройства
Фото: pixabay.com

Прокуратура Вахитовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении казанца за незаконные приобретение и сбыт шпионского устройства.

По версии следствия, не позднее 24 мая 2018 года фигурант дела, используя персональный компьютер заказал на одном из сайтов в интернете «специальное техническое средство, предназначенное для негласного получения информации посредством аудио-, фото- и видеофиксации», говорится в сообщении прокуратуры РТ.

Отмечается, что устройство было закамуфлировано под бытовой предмет — пульт дистанционного управления (брелок) автомобильной сигнализации. Получив посылку, мужчина разместил в интернете объявление о продаже устройства за 600 рублей.

Вину мужчина полностью признал. Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд.

Ранее прокуратура Набережных Челнов потребовала возобновить уголовное дело в отношении экс-руководителя исполкома Фархада Латыпова по «делу Алексея Миронова» о незаконной передаче в аренду земельных участков. Ранее дело прекратили за деятельным раскаянием чиновника.

Происшествия Татарстан
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