ЦИК Башкирии распределил позиции в бюллетене
Центризбирком Башкирии провел жеребьевку для размещения наименований и эмблем партий в избирательном бюллетене на выборах в Госсобрание РБ.
Первое место получила партия «Единая Россия», следует из сообщения ЦИК РБ. Второе досталось «Справедливой России», а третье — «Патриотам России».
На четвертом месте оказались «Зеленые», а на пятом — ЛДПР.
В избирательном бюллетене под наименованиями избирательных объединений располагаются фамилии, имена, отчества кандидатов, входящих в общереспубликанскую часть списка, а также наименования соответствующих региональных групп и фамилии, имена, отчества кандидатов, входящих в группу.
Ранее ЦИК Башкирии отказался регистрировать «Альтернативу для России» и «Партию социальных реформ».ОбществоВласть Башкортостан
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