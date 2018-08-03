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ЦИК Башкирии распределил позиции в бюллетене

15:59, 03.08.2018
ЦИК Башкирии распределил позиции в бюллетене
Фото: bashkortostan.izbirkom.ru

Центризбирком Башкирии провел жеребьевку для размещения наименований и эмблем партий в избирательном бюллетене на выборах в Госсобрание РБ.

Первое место получила партия «Единая Россия», следует из сообщения ЦИК РБ. Второе досталось «Справедливой России», а третье — «Патриотам России».

На четвертом месте оказались «Зеленые», а на пятом — ЛДПР.

В избирательном бюллетене под наименованиями избирательных объединений располагаются фамилии, имена, отчества кандидатов, входящих в общереспубликанскую часть списка, а также наименования соответствующих региональных групп и фамилии, имена, отчества кандидатов, входящих в группу.

Ранее ЦИК Башкирии отказался регистрировать «Альтернативу для России» и «Партию социальных реформ».

ОбществоВласть Башкортостан
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