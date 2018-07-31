ЦИК Башкирии отказался регистрировать «Альтернативу для России» и «Партию социальных реформ»

Центризбирком Башкирии отказал в регистрации списков кандидатов в депутаты Госсобрания РБ двум партиям. Принять участие в выборах не смогут кандидаты от партии «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)» и «Партии социальных реформ — Прибыль от природных ресурсов — народу».

На заседании накануне также были утверждены порядок и сроки проведения жеребьевки по размещению наименований и эмблем в бюллетене, передает пресс-служба ЦИК РБ.

Одновременно территориальные избирательные комиссии зарегистрировали в одномандатных округах 290 кандидатов, пишет «Идель. Реалии».

Отмечается, что на всех 55 округах смогли поставить своих кандидатов только «Единая Россия» и ЛДПР. «Патриоты России» представлены в 52 округах, «Справедливая Россия» — в 51-м. Своих кандидатов смогли выдвинуть также КПРФ, «зеленые», «Партия Роста», «Партия ветеранов России», «Партия дела» и «Защитники Отечества».

ЦИК также сообщил, что в одномандатных округах было зарегистрировано лишь шесть кандидатов-самовыдвиженцев из выдвигавшихся 26 человек.