Матч «Рубин» — «Зенит» перенесен по просьбе петербуржцев

РПЛ решила принять обращение «Зенита» по поводу переноса матча 3-го тура с казанским «Рубином», сообщает официальный сайт РФПЛ.

Игра перенесена с 12 на 13 августа из-за участия петербургского клуба в 3-м раунде квалификации Лиги Европы. Это будет первый перенос матча из-за еврокубков в этом сезоне. 12 августа — воскресенье, 13-е — понедельник.

Матч «Зенита» с минским «Динамо» в Лиге Европы состоится в столице Белоруссии 9-го, а ответный матч пройдет 16 августа в Санкт-Петербурге соответственно.

Сегодня «Рубин» сыграет с московским «Динамо» в Москве.