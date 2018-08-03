Олимпийский чемпион Андрей Сильнов: «Лысенко немного увлекся погоней за своими результатами»

Олимпийский чемпион 2008 года в прыжках в высоту Андрей Сильнов заявил, что испытывает огромное разочарование после отстранения российского легкоатлета Данилы Лысенко из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Об этом Сильнов, который также является первым вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщил ТАСС.

«Я испытываю огромное разочарование. Надо понимать, что сейчас за российскими легкоатлетами очень пристально следят антидопинговые службы. Поэтому нужно быть очень внимательными и аккуратными во всем. То есть надо думать не только о своих будущих выступлениях и тренировках, но и контролировать все остальное», — заявил Сильнов. — Данил, видимо, немного увлекся погоней за своими результатами и, скорее всего, на эйфории от успехов позабыл вовремя вносить данные в систему ADAMS".

Лысенко пропустит чемпионат Европы по легкой атлетике, который пройдет в Берлине с 6 по 12 августа.