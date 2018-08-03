Рособрнадзор лишил аккредитации вузы из Йошкар-Олы и Тольятти

Рособрнадзор лишил госаккредитации три частных вуза, в еще в один запретил прием. В список попали учреждения из Йошкар-Олы и Тольятти.

Ведомство лишило права выдавать дипломы гособразца Волжский университет имени В. Н. Татищева из Тольятти. В сообщении пресс-службы Рособрнадзора указано, что вуз не устранил содержание и качество подготовки федеральным стандартам.

Мера коснулась ряда направлений обучения.

Межрегиональный открытый социальный институт в Йошкар-Оле также лишен аккредитации по тем же причинам.

Третьим вузом, лишенным аккредитации, стал Кисловодский гуманитарно-технический институт.

Кроме того, запрещен прием в Региональный институт бизнеса и управления из Рязани.