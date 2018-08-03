«Краснодар» может продать Смолова

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может покинуть клуб до окончания трансферного окна. Как утверждает «Спорт-Экспресс», руководство команды готово выслушать предложения потенциальных претендентов на игрока. Сумма, которую в «Краснодаре» намерены выручить за футболиста сборной России — не менее 10 миллионов евро.

Попытки продать Смолова связаны с его возрастом и тем фактом, что его контракт с «Краснодаром» истекает через год.

Одним из претендентов на Смолова называется «Локомотив», который готов заплатить за форварда 8 миллионов евро, но может позволить себе купить игрока лишь в рассрочку с выплатами в течение нескольких лет.