Спецпрокурор Роберт Мюллер хочет допросить певца Эмина Агаларова по делу о «вмешательстве»

Спецпрокурор США Роберт Мюллер собирается допросить российского певца Эмина Агаларова по делу о якобы вмешательстве России в американские выборы.



Об этом сообщает NBC со ссылкой на адвоката артиста Скотта Балбера.



Юрист в интервью другому изданию сообщил, что Агаларов не планирует ехать в США, чтобы отвечать на вопросы спецпрокурора, пишет ТАСС.



Ранее США предъявили обвинения 12 сотрудникам ГРУ в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования предполагаемого вмешательства России в выборы.