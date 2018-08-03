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Спецпрокурор Роберт Мюллер хочет допросить певца Эмина Агаларова по делу о «вмешательстве»

07:35, 03.08.2018
Спецпрокурор Роберт Мюллер хочет допросить певца Эмина Агаларова по делу о «вмешательстве»
Фото: commons.wikimedia.org / Окрас

Спецпрокурор США Роберт Мюллер собирается допросить российского певца Эмина Агаларова по делу о якобы вмешательстве России в американские выборы.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на адвоката артиста Скотта Балбера.

Юрист в интервью другому изданию сообщил, что Агаларов не планирует ехать в США, чтобы отвечать на вопросы спецпрокурора, пишет ТАСС.

Ранее США предъявили обвинения 12 сотрудникам ГРУ в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования предполагаемого вмешательства России в выборы.

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