Спецпрокурор Роберт Мюллер хочет допросить певца Эмина Агаларова по делу о «вмешательстве»
Спецпрокурор США Роберт Мюллер собирается допросить российского певца Эмина Агаларова по делу о якобы вмешательстве России в американские выборы.
Об этом сообщает NBC со ссылкой на адвоката артиста Скотта Балбера.
Юрист в интервью другому изданию сообщил, что Агаларов не планирует ехать в США, чтобы отвечать на вопросы спецпрокурора, пишет ТАСС.
Ранее США предъявили обвинения 12 сотрудникам ГРУ в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования предполагаемого вмешательства России в выборы.ОбществоВласть
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