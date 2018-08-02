Судьба Еркебулана Сейдахмета пока туманна

О том, не изменилось ли отношение нынешнего тренерского штаба «Уфы» к 18-летнему казахстанскому легионеру российского клуба Еркебулану Сейдахмету после ухода Сергея Семака, рассказал Sports.kz генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов.



— При чем тут Семак? Не он же Еркебулана в «Уфу» приглашал. Тут не идет речь о каком-то не таком отношении к игроку тренеров. Пусть в Казахстане не переживают — мы все тут Сейдахмета любим и верим в него. Парень выбрал для себя очень непростой путь — стать профессиональным футболистом, и должен переносить все связанные с этим трудности. По-другому ничего не получится, — пояснил Газизов.

Тем временем, по не подтвержденной информации, Сейдахмета планируют отдать в аренду в один из клубов казахской Премьер-лиги (возможно, «Кайрат»). В Лигу Европы и на чемпионат РПЛ казахский футболист от уфимского клуба не заявлен.

