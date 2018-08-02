В России обнаружили около 400 тысяч компаний без сотрудников

В России выявлено 381 тыс. компаний, в которых не работает ни одного сотрудника. Это составляет более 15% от общего числа компаний. Такие данные опубликовала Федеральная налоговая служба (ФНС).



При этом в 41,5% организаций среднесписочная численность работников равна единице. В 10% компаний работают по два человека, а в 13,7% — от трех до пяти человек. Менее чем в 20% организациях из списка число работников превышало пять, передает РБК.



Крупнейшей российской компанией стало ООО «Экспресс», в котором работают 697,5 тыс. человек. На втором месте по числу сотрудников находится ООО «Горилласмарт», зарегистрированное в селе Качелино в Татарстане. В этой компании трудятся 638,9 тыс. человек. Она занимается созданием баз данных и разработкой компьютерного оборудования.



Как отметил партнер юридической фирмы Taxology Михаил Успенский, многие фирмы оформляют сотрудников по договорам, по совместительству. Работодатели не принимают работников в штат, чтобы не платить взносы в фонд оплаты труда (ФОТ), пояснил он.

Ранее стало известно, что ФНС с 1 августа раскроет информацию о налогоплательщиках, которая раньше относилась к налоговой тайне.