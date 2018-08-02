В Нижнекамске с 3 августа повысят стоимость проезда в трамваях

В Нижнекамске с 3 августа стоимость проезда в трамвае повышается до 22 рублей. Об этом сказано на официальном сайте Нижнекамского муниципального района.

Отмечается, что цена билетов не повышалась с 2016 года.

С завтрашнего дня, согласно новому постановлению Комитета по тарифам Татарстана, проезд на трамвае в Нижнекамске будет стоить 22 рубля. Стоимость проезда по карте составит 20 рублей, а для льготников — 15 рублей, сообщили в исполкоме города.

Напомним, что в прошлом году стоимость проезда на общественном транспорте в Челнах повысили до 22 рублей.