Гарантийный портфель корпоративного бизнеса ВТБ в Чувашии вырос на 23%

По итогам первого полугодия 2018 года гарантийный портфель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Чувашии вырос на 23% и достиг 4,4 млрд рублей. За шесть месяцев компаниям региона были предоставлены банковские гарантии на сумму более 2 млрд рублей, что превышает результат за аналогичный период прошлого года на 15%.

Руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в республике Чувашия Константин Киргизов прокомментировал: «Мы видим, что сегодня региональные компании все чаще используют гарантийные инструменты для ведения своего бизнеса. Опыт ВТБ в сфере гарантийного обеспечения и высокая надежность банка позволяют клиентам четко исполнять свои обязательства в рамках контрактов и успешно развиваться».

Банк ВТБ (ПАО)

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