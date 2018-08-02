Экологи установили причину химического запаха на окраине Перми

В Перми экологи выяснили причину химического запаха в микрорайоне Крым.

Проверку провели после обращения местных жителей два ведомства — Пермская межрайонная природоохранная прокуратура и Госинспекция по экологии и природопользованию Пермского края. Были проведены отбор проб воздуха и мониторинг экологической ситуации в микрорайоне.

Как оказалось, «Пермская химическая компания» допускает выбросы в окружающую среду загрязняющих веществ. Специалисты зафиксировали случаи, когда вредные вещества в выбросах превышали нормативы от 5 до 320 раз.

По данному факту прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях. В итоге Росприроднадзор оштрафовал предприятие на 80 тыс. рублей, а главного инженера — на 10 тыс. рублей. От руководителя компании потребовали устранить все нарушения.

Напомним, ранее специалисты Роспотребнадзора выявили в воздухе Кирова следы аммиака и формальдегида.