Facebook покинет глава направления информационной безопасности компании

Руководитель направления информационной безопасности Facebook Алекс Стэймос покинет свой пост 17 августа.

«Мой последний день в Facebook будет 17 августа, и пока я больше не буду иметь удовольствие работать бок о бок с моими друзьями. Меня радует, что так много преданных, вдумчивых и опытных людей продолжают решать эти проблемы… Я с нетерпением жду продолжения сотрудничества и партнерства с группами безопасности в Facebook», — написал он в Facebook.

Ранее Facebook сообщил о новой попытке вмешательства в выборы США.