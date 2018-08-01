Facebook сообщил о новой попытке вмешательства в выборы США

Социальная сеть Facebook обнаружила и удалила сеть из 32 страниц и аккаунтов, которые занимались скоординированными попытками повлиять на политические процессы в США.



The New York Times (NYT) связала недобросовестную активность с промежуточными выборами в конгресс США, которые пройдут 6 ноября. При этом Facebook не связывает эти аккаунты с Россией напрямую, но отмечает черты сходства с почерком «российского Агентства интернет-исследований (АИИ)», передают «Ведомости».

«Существует связь между этими недобросовестными агентами и протестами, запланированными в Вашингтоне на следующей неделе», — пишет соцсеть.

Отмечается, что у 32 удаленных аккаунтов было 290 тыс. подписчиков.



Ранее социальная сеть Facebook из-за «российского вмешательства» повысила защиту информации после президентских выборов в США в 2016 году.