Минтранс рекомендовал регионам создать веломаршруты городского, районного и местного значения — СМИ
Министерство транспорта подготовило для регионов методические рекомендации по развитию сети велодорожек в городах страны.
В частности, ведомство предлагает создавать веломаршруты городского, районного и местного значения, а также предусмотреть возможность перевозки велосипедов на общественном транспорте и наличие велопарковок.
В методичке поясняется, что появление велосипедной инфраструктуры повысит удобство передвижения на расстояния до 10—15 км. Если граждане будут передвигаться на велосипедах, это позволит разгрузить дороги, повысить доступность территорий и даже снизить затраты на здравоохранение, пишут «Известия».
Ранее стало известно, что в России может появиться утилизационный сбор на велосипеды.ОбществоИнфраструктура
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