Новости общества

06:15 МСК
Новости раздела
Общество

Минтранс рекомендовал регионам создать веломаршруты городского, районного и местного значения — СМИ

05:25, 02.08.2018
Минтранс рекомендовал регионам создать веломаршруты городского, районного и местного значения — СМИ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министерство транспорта подготовило для регионов методические рекомендации по развитию сети велодорожек в городах страны.

В частности, ведомство предлагает создавать веломаршруты городского, районного и местного значения, а также предусмотреть возможность перевозки велосипедов на общественном транспорте и наличие велопарковок.

В методичке поясняется, что появление велосипедной инфраструктуры повысит удобство передвижения на расстояния до 10—15 км. Если граждане будут передвигаться на велосипедах, это позволит разгрузить дороги, повысить доступность территорий и даже снизить затраты на здравоохранение, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что в России может появиться утилизационный сбор на велосипеды.

ОбществоИнфраструктура
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты