Минтранс рекомендовал регионам создать веломаршруты городского, районного и местного значения — СМИ

Министерство транспорта подготовило для регионов методические рекомендации по развитию сети велодорожек в городах страны.

В частности, ведомство предлагает создавать веломаршруты городского, районного и местного значения, а также предусмотреть возможность перевозки велосипедов на общественном транспорте и наличие велопарковок.

В методичке поясняется, что появление велосипедной инфраструктуры повысит удобство передвижения на расстояния до 10—15 км. Если граждане будут передвигаться на велосипедах, это позволит разгрузить дороги, повысить доступность территорий и даже снизить затраты на здравоохранение, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что в России может появиться утилизационный сбор на велосипеды.