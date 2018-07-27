В России может появиться утилизационный сбор на велосипеды

В России могут вести утилизационный сбор на велосипеды и велосипедные рамы. Эта тема обсуждалась на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака в конце июня.

В результате Минпромторгу РФ было поручено до 1 октября сделать вывод о целесообразности введения утилизационного сбора. Ведомству также необходимо проработать механизмы реализации мер, которые будут направлены на увеличение спроса на алюминиевую продукцию в различных отраслях промышленности.

В случае положительного решения по вопросу, законопроект о введении нормы может быть готов уже к 1 октября 2019 года, сообщают «Известия».

Эксперты считают, что утильсбор на велосипеды может составить до 10% от его стоимости. При этом для отечественных производителей должна быть предусмотрена компенсация по внесению такого платежа.



Ранее Минпромторг предложил ввести утилизационный сбор для производителей газовых турбин. Он может привести к росту цен на электроэнергию для потребителей.