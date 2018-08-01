Новости общества

18:48 МСК
Новости раздела
Общество

Полиция нашла кота Бегемота, пропавшего из «Булгаковского дома»

18:08, 01.08.2018
Полиция нашла кота Бегемота, пропавшего из «Булгаковского дома»
Фото: facebook.com/Bulgakov.House.Theater

Полиция Москвы обнаружила кота Бегемота, похищенного сегодня из музея-театра «Булгаковский дом». Его подбросили к Театру им. Моссовета.

«Кот Бегемот нашелся! Его подкинули, уже без ошейника, к Театру Моссовета, где его нашли сотрудники полиции. Спасибо всем неравнодушным!» — говорится в сообщении на официальной странице «Булгаковского дома» в Facebook.

Напомним, что сегодня музей, расположенный на Большой Садовой, сообщил о пропаже кота. Сотрудники были уверены, что животное похитили.

ОбществоКультура
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты