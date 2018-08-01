Полиция нашла кота Бегемота, пропавшего из «Булгаковского дома»

Полиция Москвы обнаружила кота Бегемота, похищенного сегодня из музея-театра «Булгаковский дом». Его подбросили к Театру им. Моссовета.

«Кот Бегемот нашелся! Его подкинули, уже без ошейника, к Театру Моссовета, где его нашли сотрудники полиции. Спасибо всем неравнодушным!» — говорится в сообщении на официальной странице «Булгаковского дома» в Facebook.

Напомним, что сегодня музей, расположенный на Большой Садовой, сообщил о пропаже кота. Сотрудники были уверены, что животное похитили.