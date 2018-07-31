«Прошу инвестировать в нас, чтобы мы могли также выйти из бедности...»

Как на первом Евразийском форуме по развитию маршрутов в Гамбию зазывали

Фото: Олег Тихонов

Казань может оказаться площадкой, которая послужит стимулом для открытия новых рейсов и развития авиасообщения по всей России. Причиной тому стал первый Евразийский форум по развитию маршрутов NETWORK, который с 29 июля по 1 августа проходит в столице РТ. О том, что сейчас происходит в области гражданской авиации, когда в стране появится другие «Победы» и чем рост НДС может аукнуться простым пассажирам — в материале «Реального времени».

Россиян позвали в Африку

Форум стартовал 29 июля, но его открытие и пленарная часть прошли вчера, 30 июля. В первый день участников события возили показывать местные достопримечательности и на личном примере доказывали, что республика весьма гостеприимна к своим гостям. Во второй же день официально началась деловая часть. Предполагается, что в ее рамках компании и аэропорты смогут обсудить дальнейшее сотрудничество. Как рассказал на открытии генеральный директор Центра стратегических разработок в гражданской авиации (ЦСР ГА) Антон Корень, у некоторых из делегатов запланировано более 50 встреч, по итогам которых могут появиться новые авиационные маршруты.

Бремя организационных моментов форума легло на ЦСР ГА, принимающей же стороной стал Казанский международный аэропорт. Предполагалось, что обсуждать авиаперелеты в Казань слетятся гости из стран Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, стран СНГ и ЕАЭС. Но со сцены о себе заявила лишь Африка. О том, что на континенте ждут россиян, объявила посол Гамбии в России Джайнаба Ба (фото на постере). Поздравив с успешным окончанием ЧМ, приглашенная гостья заметила, что хотела бы видеть на форуме больше людей с ее континента. В своем выступлении Джайнаба Ба была кратка, пряма и лаконична. Она напомнила присутствующим, что люди научились летать в космос, добрались до Луны, но в Африку протаптывать авиатропу до сих не спешат.

— Я бы хотела вас попросить открыть новые пути в Африку, в Гамбию. Это маленькая страна, очень миролюбивая. У нас проживают порядка 2 млн человек. Да, туризм у нас процветает, но в основном у нас туристы из Англии, Скандинавии, Швеции, из Европы. Но мы к вам тоже открыты и, надеюсь, и вы открыты к Гамбии. Я бы хотела увидеться и обсудить это с вами, — отметила посол Габмии.

Предполагалось, что обсуждать авиаперелеты в Казань слетятся гости из стран Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, стран СНГ и ЕАЭС. Но со сцены о себе заявила лишь Африка



Не скрывая, что большинство населения континента живут очень бедно, Джайнаба Ба прямо попросила о помощи.

— Прошу инвестировать в нас, чтобы мы могли также выйти из бедности, чтобы наши люди могли посещать вашу страну, насладиться вашей историей, архитектурой. Большое спасибо, что предоставили возможность выступить при столь большой аудитории, — скромно закончила спикер.

После этого открытие форума плавно перетекло в пленарную сессию, на которой представитель аэропорта в Мюнхене Ульрих Тейс подробно рассказал об успехах работы второго по объемам немецкого хаба. Как оказалось, и там ждут еще больше российских туристов. Среди интересных для сотрудничества городов спикер назвал Казань, Новосибирск, Екатеринбург и Сочи.

Рынок растет вместе с лоукостом

Приветствовать от лица Ростуризма на форум отправили заместителя начальника Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Наталью Беленко. Она рассказала, что в 2017 году зафиксирован рекорд по количеству перевезенных пассажиров: российские авиакомпании обслужили более 105 млн человек — это на 18% больше, чем в 2016-м.

— В этом году позитивная тенденция сохраняется. Общий объем продажи авиабилетов на июнь — август по сравнению с тем же периодом прошлого года возрос на 9%, по внутренним направлениям — на 18%, — отметила Беленко.

Рост как числа авиаперевозок, так и спроса на них — это общемировая тенденция. Дальше ожидают больше. Согласно исследованию ЦСР ГА, к 2030 году количество авиаперевозок в мире удвоится. Как и вырастет популярность лоукост-сегмента. По данным центра, к 2027 году лоукост-авиакомпании будут эксплуатировать 42% всех узкофлюзеляжных самолетов. Отвечая на вопрос «Реального времени», Антон Корень пояснил, что и в России рынок лоукостеров начал испытывать существенный подъем, хотя и с одним игроком на поле.

— Мы знаем, что авиакомпания «Победа» в этом году удвоит парк, в 2019 — практически утроит. Непосредственно над стратегией развития лоукост-перевозок в Российской Федерации работал наш центр. Мы сделали в рамках этой стратегии прогноз: к 2035 году количество лоукост-перевозок только на внутренних линиях должно превысить 56 млн пассажиров, — говорит собеседник издания.



Общий объем продажи авиабилетов на июнь — август по сравнению с тем же периодом прошлого года возрос на 9%, по внутренним направлениям — на 18%, — отметила Наталья Беленко



Сейчас же, по мнению эксперта, в России реализуется гибридная модель, предполагающая, что ряд традиционных российских перевозчиков под прессингом тарифов были вынуждены пересмотреть бизнес-модели и начали оказывать услуги по лоукост-модели, например, тот же Utair.

НДС повышать нельзя, а на аэродромы скинуться можно

Отдельно Антон Корень остановился на вопросе НДС на рынке авиаперевозок. Дело в том, что как раз сегодня Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта заявила, что они опасаются предлагаемой властями меры — обнуления налога на региональные перелеты, которые могут компенсировать за счет отмены налоговой льготы на перелеты через Москву. На данный момент на полеты по России распространяется льготная ставка НДС в размере 10%. В случае, если льгот лишат перелеты через Москву, то там она поднимется до 20%, что приведет, по мнению участников рынка, к росту цен по всем направлениям на 8—10%. Со ссылкой на эксперта аналогичную точку зрения занял и генеральный директор ЦСР ГА.

— Мнение большинства авиационных экспертов сводится к тому, что повышать НДС выше того уровня, что сейчас существует, не целесообразно с точки зрения влияния на экономику страны. Одно рабочее место в авиации дает 12 рабочих мест в смежных отраслях — это и авиастроение, и, прежде всего, высокотехнологичные отрасли, и туризм. Соответственно, повышая НДС на внутренних перевозках, даже связанных с Москвой, мы можем получить снижение темпов развития экономики, — говорит Антон Корень.

И если рост нагрузки на перевозчиков за счет повышения НДС он не поддерживает, то расходы на обновление аэродромов — проблема, которая в России решается с большим скрипом, — предлагает переложить как раз на авиакомпании. Озвученная им схема предполагает, что грузовые компании, чей оборот превышает обороты аэропорта, будут отчислять процент в определенный фонд, откуда эти средства инвестируют в развитие региональных аэропортов.

— Это может дать очень мощный толчок непосредственно развитию аэродромной сети нашей страны, — полагает Корень. Впрочем, вопрос обсуждается не один год, но пока принципиального решения по нему вынесено не было.

Антон Корень отдельно остановился на вопросе НДС на рынке авиаперевозок

Курс на Китай

В Казанском аэропорту Центр стратегических разработок в гражданской авиации принимал участие в разработке стратегии развития маршрутов и пришел к выводу, что татарстанский хаб способен на большее.

— Мы видим более 50 новых маршрутов. Это не просто маршруты, которые нужно разрабатывать с точки зрения туризма, то есть открывать, как новые рынки. Это те маршруты, на которых уже сейчас существует неудовлетворенный спрос. Таким образом, аэропорт Казани обладает огромной перспективой. Тот самый показатель авиационной подвижности, который мы рассматривали на форуме, показывает, что Приволжский федеральный округ и Республика Татарстан имеют огромный потенциал роста по сравнению с другими регионами нашей страны, — отмечает Корень.

Одним из самых перспективных направлений является пока недостижимый для Казани Китай, куда прямые самолеты так и не начали летать. По мнению эксперта, Поднебесная, как направление, в ближайшее десятилетие будет развиваться из всех крупных городов России. При чем не только с точки зрения туризма, но и в рамках формирования деловых связей, увеличения рынка экспресс-доставок. Свою нишу столица республики здесь может занять благодаря созданной инфраструктуре.

— Республика Татарстан может стать одной из точек притяжения большого количества экспресс-доставок, которые будут распределяться по всей территории нашей страны, — сказал спикер.





1 / 22 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов